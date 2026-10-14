Trasladan a Puente Grande a siete detenidos tras manifestación

Los detenidos permanecerán en el área de juzgados mientras se desarrolla la audiencia, por lo que el traslado no implica una sentencia ni su ingreso a prisión

Siete personas detenidas durante los enfrentamientos registrados el pasado domingo en la manifestación para exigir agua limpia en la zona metropolitana de Guadalajara fueron trasladadas este martes al complejo penitenciario de Puente Grande, donde comparecerán ante un juez que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los siete hombres fueron puestos a disposición de un juzgado de control y oralidad tras considerar que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra. Del total de detenidos, seis enfrentan acusaciones por lesiones dolosas contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública, mientras que el séptimo es señalado por el delito de desobediencia o resistencia de particulares.

Los detenidos fueron identificados por la autoridad como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.

La dependencia estatal precisó posteriormente que los siete hombres permanecerán en el área de juzgados de Puente Grande mientras se desarrolla la audiencia correspondiente, por lo que el traslado no implica una sentencia ni su ingreso definitivo a prisión. Será un juez quien resuelva si son vinculados a proceso y qué medidas cautelares deberán cumplir.

Los arrestos derivan de los hechos ocurridos el 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde una movilización ciudadana para demandar soluciones a los problemas de calidad y abastecimiento del agua derivó en enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad pública.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el operativo fueron detenidas 39 personas. Sin embargo, 32 recuperaron su libertad dentro del plazo constitucional de 48 horas, mientras que únicamente siete quedaron sujetas a investigación y fueron presentadas ante la autoridad judicial.

El caso ha generado reacciones de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes han cuestionado la actuación policial durante la protesta y han solicitado que se garantice el debido proceso para los detenidos.

Asimismo, colectivos han denunciado presuntas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante el operativo desplegado al término de la manifestación.