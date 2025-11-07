Trasladan a presunto acosador de Sheinbaum al Reclusorio Norte

Uriel "N", señalado como el presunto acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Tras ser formalmente consignado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Uriel "N", señalado como el presunto acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México consignó al hombre a dicho penal capitalino, luego de que el martes pasado protagonizara un incidente de acoso contra la Presidenta en calles del Centro Histórico, y posteriormente fuera señalado por acosar a una joven de 25 años.

Tras cumplirse el plazo legal establecido, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales determinó el traslado del imputado a la prisión.

El movimiento se realizó debido a que el sujeto es requerido por un Juez de Control.

El operativo de traslado fue coordinado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se espera que el presunto acosador sea presentado ante un Juez de Control este viernes en una audiencia inicial.

En esta diligencia judicial se definirá su situación jurídica y se determinará si es vinculado a proceso por los cargos que se le imputan.