Trasladan a México a Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado de Paraguay y trasladado a México, donde enfrentará una orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado este miércoles de Paraguay, donde permanecía detenido desde el pasado sábado, y entregado a las autoridades de su país, informó el Ministerio Público.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que se coordinó la expulsión y entrega directa de Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, en "cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo".

La entrega del presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se produjo "luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición", agregó la nota.

Según la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), la decisión de las autoridades mexicanas facilitó que un juez paraguayo dejara sin efecto el proceso para la extradición abierto en el país.

"El hombre quedó a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, que resolvió expulsar al ciudadano y entregarlo a sus pares de Migraciones de México por su ingreso irregular al país", indicó la entidad antidrogas.

Bermúdez se encontraba detenido en las celdas de Senad, en Asunción, desde el sábado pasado, cuando fue capturado en horas de la madrugada (local) en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Los agentes de la Senad trasladaron al mexicano desde su base de operaciones hasta un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, vecina de la capital paraguaya.

La Senad mostró imágenes del traslado de Requena vestido con un polo naranja, con chaleco antibalas y custodiado hasta la terminal aérea, donde fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas.