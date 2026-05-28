Trasladan a Isaí ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, a El Altiplano

Isaí ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad en Almoloya

Isaí “N”, señalado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue trasladado este miércoles al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El traslado se realizó vía aérea desde la base aérea militar de Hermosillo, Sonora, hacia la Ciudad de México alrededor de las 12:25 horas, de acuerdo con reportes oficiales.

Las autoridades federales informaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la captura ocurrió en Nogales, Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre fuerzas federales.

Las investigaciones señalan que Isaí “N” estaría vinculado a la facción de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa y presuntamente fungía como operador logístico para la producción y distribución de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información oficial, el detenido habría coordinado durante 2025 la venta y traslado de aproximadamente 10 mil pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos.

Además, las autoridades lo relacionan con operaciones de tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Operador ligado a “Los Chapitos”

El Gabinete de Seguridad señaló que Isaí “N” es identificado como integrante cercano a la estructura criminal encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”.

Lee aquí la nota completa: Cae sobrino de 'El Chapo'; cuenta con orden de extradición

Tras su captura en Sonora, el presunto operador fue puesto bajo custodia federal y posteriormente ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial y de extradición en su contra.