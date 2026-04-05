Trasladan a feminicida de Diana Belén, activista de animales

De acuerdo con colectivos, las denuncias se presentaron desde 2024 con pruebas y lesiones visibles, pero no se actuó con la debida diligencia.

El feminicidio de la activista animalista Anaid Diana Belén es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como un caso con antecedentes de violencia denunciada.

La mujer había reportado amenazas, agresiones físicas y hostigamiento relacionados con su labor como rescatista de animales, hechos que hoy forman parte clave de la carpeta de investigación.

Trasladan a presunto feminicida a Toluca

Octavio Enrique 'N', identificado como presunto responsable, fue trasladado a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, donde continuará el proceso legal. La autoridad mantiene como principal línea de investigación el feminicidio, al considerar el vínculo sentimental con la víctima y los antecedentes documentados.

Diana Belén fue reportada como desaparecida el 19 de marzo en Tultitlán, tras ser vista por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe. Su cuerpo fue localizado el 25 de marzo, lo que detonó movilizaciones de colectivos animalistas y organizaciones civiles.

Denuncias previas por violencia y amenazas

Antes de su desaparición, la activista denunció agresiones físicas, amenazas y ataques contra animales bajo su resguardo. Entre los hechos documentados, destacó el asesinato de una de sus perritas, lo que encendió alertas sobre el nivel de violencia que enfrentaba.

De acuerdo con colectivos, las denuncias se presentaron desde 2024 con pruebas y lesiones visibles, pero no se actuó con la debida diligencia.

“Estamos en exigencia de justicia porque ya no estamos para pedir; ella acudió a denunciar con pruebas, con lesiones visibles, y aun así fue ignorada; hoy hablamos de un feminicidio que pudo haberse evitado si las autoridades hubieran actuado”.

Riesgos para rescatistas de animales en Edomex

Organizaciones advirtieron que quienes se dedican al rescate animal enfrentan amenazas constantes, hostigamiento y agresiones que pueden escalar a violencia física.

Señalaron que el maltrato animal suele ser un antecedente de delitos mayores, por lo que insistieron en atender estas denuncias de forma oportuna.

También criticaron la falta de aplicación efectiva de medidas de protección, lo que deja en vulnerabilidad a las víctimas.

“¿De qué sirven los botones de pánico o las medidas de protección si no se aplican?, hay casos donde incluso se pide retirar denuncias o no hay respuesta cuando se solicita ayuda, eso deja a las personas en total indefensión”.

Exigen justicia y revisión a autoridades

Colectivos exigieron el esclarecimiento del caso, sanciones a los responsables y una revisión a la actuación de autoridades ante posibles omisiones.

Además, pidieron fortalecer la legislación en materia de protección animal y garantizar seguridad para activistas, ante el incremento de agresiones en el Estado de México.

La exigencia de justicia se ha replicado en redes sociales, donde se retomó una de las últimas frases de la activista: “No quiero ser un número más”.