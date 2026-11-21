Este último ya había sido detenido en agosto de 2025 en Los Mochis, junto con José Antonio 'N', pero posteriormente obtuvo su libertad

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) anunciaron el traslado este viernes por vía aérea a la Ciudad de México de Jesús "N", alias "El Chendo", e Irving "N", alias "El Pagador", detenidos por su presunta relación con el grupo delictivo "Los Mayos" en Sinaloa.

En conjunto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), llevaron a cabo el traslado hacia la Base Aeronaval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde posteriormente ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En seguimiento a la detención de seis personas en el estado de Sinaloa, entre ellas Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”, presuntos líder y jefe operativo de un grupo delictivo respectivamente, el día de ayer personal de la @SEMAR_mx y de la @FGRMexico llevaron a cabo su traslado vía aérea a la Base Aeronaval en el AICM y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Con estas acciones, en #Marina refrendamos nuestro compromiso de trabajar coordinadamente por la seguridad de las familias mexicanas. — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 20, 2026 Los detenidos forman parte de las seis personas capturadas en Sinaloa durante un operativo federal registrado este jueves. De acuerdo con las investigaciones, “El Pagador” es señalado como presunto líder de la célula Fuerzas Especiales Avendaño, vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, mientras que “El Chendo” es identificado como su presunto jefe operativo y logístico. Este último ya había sido detenido en agosto de 2025 en Los Mochis, junto con José Antonio “N”, pero posteriormente obtuvo su libertad mediante una suspensión provisional ¿Cómo fueron detenidos "El Pagador" y "El Chendo" en Sinaloa? La detención de Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador” o “El 17”, y Jesús Miguel “N”, conocido como “El Chendo”, ocurrió durante un operativo federal realizado en la localidad de Mazate de los López. Junto con ambos presuntos integrantes de la organización criminal, fueron detenidas otras cuatro personas. Durante el operativo, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, aproximadamente medio kilogramo de cristal, ocho kilogramos de cocaína y 15 radios de comunicación. Te recomendamos: Cae 'El Pagador', líder criminal ligado a 'Los Mayos' en Sinaloa