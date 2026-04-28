Trasladan a “El Jardinero” a CDMX tras su detención en Nayarit

Audias 'N' fue trasladado hacia las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada adscrita a la FGR

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado la noche de este lunes a la Ciudad de México tras su detención en Nayarit, donde quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

El arresto se llevó a cabo el 27 de abril en la comunidad de El Mirador, como parte de un operativo de seguridad federal.

Durante la tarde noche de este lunes, el presunto líder criminal fue movilizado vía aérea hacia la capital del país, siguiendo los protocolos establecidos para casos de alto impacto relacionados con delincuencia organizada.

#ÚltimaHora 🚨 Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue trasladado a la #CDMX e ingresado a la FEMDO de la #FGR.



Ahí se definirá su situación jurídica tras su captura en #Nayarit.



Considerado pieza clave del #CJNG, enfrenta acusaciones de homicidio y narcotráfico,… pic.twitter.com/jdAgdKpSAd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

De acuerdo con los registros de tráfico aéreo, la aeronave que transportaba a Flores Silva ingresó al espacio aéreo de la capital alrededor de las 19:00 horas.

Posteriormente, comenzaron a circular imágenes del arribo de un avión de la Secretaría de Marina al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el lugar, el detenido fue recibido por autoridades federales, quienes lo trasladaron a instalaciones ministeriales para continuar con su proceso legal.

La captura y traslado de “El Jardinero” forman parte de las acciones federales para contener las operaciones de grupos delictivos de alto perfil en el país.