Fausto Isidro Meza Flores llegó a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad tras ser detenido en Guasave, Sinaloa

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, luego de ser detenido durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa.

El presunto líder criminal llegó a la capital del país a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Durante la madrugada del sábado 21 de noviembre fue llevado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hasta la sede de la FEMDO, en un convoy de vehículos militares.

El traslado se realizó bajo un dispositivo especial de seguridad, con presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes también mantienen vigilancia en los alrededores de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

FGR realizará diligencias antes de presentarlo ante un juez

Se prevé que personal de la FGR practique exámenes médicos a Meza Flores y lleve a cabo las diligencias correspondientes para formalizar su puesta a disposición de las autoridades judiciales.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión en México por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Además, enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por su presunta participación en una asociación delictiva dedicada a distribuir drogas.

Una vez concluidos los procedimientos ministeriales, deberá ser presentado ante el juez que ordenó su captura para que se determine su situación jurídica. El procedimiento de extradición, en caso de continuar, deberá seguir su propio proceso legal.

También trasladaron a dos presuntos colaboradores

En el operativo realizado en Guasave también fueron detenidos Germán “N”, conocido como “Serafín” e identificado por las autoridades como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como presunto operador financiero.

Los tres fueron evacuados de Sinaloa en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición de las autoridades ministeriales en la capital del país.

Captura provocó enfrentamientos y bloqueos en Sinaloa

La detención ocurrió el viernes 20 de noviembre durante una operación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los elementos federales fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos durante la intervención.

Los hechos derivaron en enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de Sinaloa. Ante la situación, las autoridades activaron un plan antibloqueo para recuperar la circulación y proteger a la población.

Meza Flores es identificado por las autoridades como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y figura entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo.