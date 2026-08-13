Tras labores en Venezuela, brigada Los Topos llega a Cali

Los rescatistas mexicanos llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días tras los dos potentes terremotos de La Guaira.

La brigada de socorristas Los Topos llegó este miércoles a la ciudad de Cali para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas.

Los rescatistas mexicanos, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días tras los dos potentes terremotos de La Guaira que el 24 de junio causaron más de 6,300 muertos, y fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

"Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos", aseguró el brigadista.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños.

"Esta es una situación fuera de lo normal y le pido a todos los que estamos trabajando en esto que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejército, somos policías y somos voluntarios", agregó Méndez a periodistas, al lado del alcalde.

La brigada de rescate Topos Tlatelolco se creó en septiembre de 1985 cuando un grupo de ciudadanos voluntarios comenzó las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros que dejó el terremoto de Ciudad de México de magnitud 8.1.

"Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y que vamos a lograr que estas familias exitosa y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados", añadió.

México envía ayuda a Colombia

México inició este miércoles el envío de 58.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, tras recibir una solicitud del Gobierno colombiano para atender la emergencia provocada por el terremoto, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"El día de hoy sale ayuda para Colombia. Ayer, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos pidieron algunos temas específicos por parte del Gobierno de Colombia", dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Detalló que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Pereira, Colombia.

"Ya despegaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria", señaló Sheinbaum.

Precisó que en las aeronaves viaja también personal del Ejército para colaborar en labores de asistencia tras el terremoto, aunque no indicó el número de militares enviados.

Explicó que el operativo se desarrollará entre el 12 y el 14 de agosto y contempla el envío total de 2,562 despensas.