Tras agresión familiar, mueren madre y bebé de seis meses

Además, durante el incidente habría lesionado a otra mujer, presuntamente su hermana, quien intentó intervenir para defender a las víctimas.

Un joven de 27 años asesinó a su madre y a su hermano de seis meses al interior de un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, en un caso que es investigado como parricidio por autoridades capitalinas.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ataque ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la zona de Martín Carrera, donde el agresor utilizó un objeto punzocortante para lesionar a ambas víctimas.

¿Qué ocurrió dentro de la vivienda?

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras un reporte de emergencia, donde encontraron a una mujer de 52 años y a un bebé de seis meses sin signos vitales. Paramédicos confirmaron la muerte de ambos en el sitio.

La escena fue acordonada por policías mientras peritos iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio.

¿Qué pasó con el presunto agresor?

El joven señalado como responsable fue trasladado a un hospital, ya que intentó quitarse la vida tras el ataque.

Además, durante el incidente habría lesionado a otra mujer, presuntamente su hermana, quien intentó intervenir para defender a las víctimas.

Investigación en curso por parricidio

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del crimen, así como el estado de salud y la situación jurídica del presunto responsable una vez que reciba atención médica.

El caso ha generado conmoción entre vecinos de la zona, mientras la policía mantiene resguardo en el lugar de los hechos y continúa con las diligencias correspondientes.