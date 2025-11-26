Transportistas mantendrán bloqueos tras reunión con Segob

Transportistas y productores afirmaron que el Gobierno federal no mostró disposición suficiente para atender sus demandas en materia de seguridad y pago justo

Después de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, transportistas y productores agrícolas anunciaron que mantendrán los bloqueos carreteros al no alcanzarse acuerdos en las negociaciones.

Los representantes del movimiento afirmaron que el Gobierno federal no mostró disposición suficiente para atender sus demandas en materia de seguridad en carreteras y pago justo a productores.

La mesa de diálogo, realizada este martes en la Segob, reunió a integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del Movimiento Agrícola Campesino (MAC). Sin embargo, tras varias horas de intercambio de propuestas, no se logró una resolución.

“No vamos a retirar los bloqueos, no hay sensibilidad del gobierno”, aseguraron los representantes.

Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Producción de Trigo de Baja California, sostuvo que los manifestantes continuarán con las movilizaciones hasta obtener una respuesta concreta.

Del mismo modo, rechazó versiones que señalan que los bloqueos habrían concluido y afirmó que existen intentos oficiales por dividir al movimiento.

Durante la mesa, funcionarios federales encabezados por Julio Berdegué, secretario de Agricultura, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación, se levantaron del diálogo debido a la falta de acuerdos, lo que derivó en un receso indefinido.

Según los inconformes, el gobierno insiste en pedir el retiro de bloqueos sin ofrecer soluciones claras a sus exigencias.

Las autoridades reiteraron que el libre tránsito es condición para avanzar en las negociaciones. “Tampoco tengo la certeza de que levanten ese bloqueo”, respondió Yáñez ante la negativa de los manifestantes.

Se prevé que en las próximas horas se intente retomar la mesa de negociación para definir una salida al conflicto.