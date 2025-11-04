Transportistas bloquean carreteras por compañero raptado

Los transportistas exigen la localización de Fernando Galindo, un transportista de 69 años que lleva desaparecido desde el pasado jueves 30 de octubre.

Transportistas mexicanos de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) bloquearon este lunes diversas vías del Estado de México, para exigir mayor seguridad y la localización de Fernando Galindo, un transportista de 69 años que lleva desaparecido desde el pasado jueves 30 de octubre.

Los conductores piden a la Fiscalía del Estado de México que tome medidas inmediatas para identificar con vida al hombre visto por última vez en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez (Estado de México), en el que, según el colectivo, opera un grupo criminal.

Además de la búsqueda de Galindo, exigen que el Gobierno estatal trabaje de una manera más efectiva en combatir los actos de extorsión, robos y desapariciones que sufre el sector.

Acompañado de los cortes en las carreteras México-Querétaro, Circuito Exterior Mexiquense y Arco Norte, los manifestantes levantaron las barreras en los peajes para evitar el pago en las casetas de las vías.

La alianza aseguró que el bloqueo continuará hasta que las autoridades informen de avances en la búsqueda y amenazan con llegar al Zócalo capitalino si no reciben una respuesta.

En menos de dos meses, tres transportistas han sido secuestrados por no pagar unos 500 pesos semanales que la organización les exige por circular.