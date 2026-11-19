La advertencia se produce mientras los transportistas negocian con el Gobierno medidas de seguridad y mejoras en las carreteras

Organizaciones de transportistas de carga en México advirtieron este miércoles que podrían retomar las protestas si continúan los robos en las carreteras del país, en medio de negociaciones con el Gobierno para combatir la inseguridad que afecta al sector.

Lauro Rincón Hernández, presidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), señaló que las organizaciones han solicitado cambios en la estrategia de seguridad de la Guardia Nacional y más personal en las carreteras para combatir los robos.

"No pusimos fecha, pero yo se los dejé en claro en las reuniones que tuvimos: Si no vemos respuesta ante la situación de la problemática que sigue viviendo el transporte, definitivamente si nos vamos a tener que volver a manifestar", advirtió en conferencia de prensa.

La advertencia se produce mientras los transportistas negocian con el Gobierno medidas de seguridad y mejoras en las carreteras.

En un comunicado difundido este día, varias organizaciones de transportistas informaron de avances en una agenda de 29 acuerdos, abordada en seis mesas de trabajo con diez autoridades.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (Hamotac) y la Fematrac.

En materia de seguridad, plantearon reforzar la coordinación con la Guardia Nacional y otras autoridades, agilizar la devolución de vehículos recuperados tras un robo y establecer canales directos para reportar incidentes.

Las organizaciones también entregaron a las autoridades un diagnóstico de 62 tramos carreteros que requieren mantenimiento y plantearon medidas para reducir retrasos en las casetas de peaje.

Aunque reconocieron los avances en las conversaciones, insistieron en que los compromisos deben traducirse en resultados concretos.

"La seguridad de los operadores, la infraestructura carretera, la eficiencia logística y la certeza para las empresas no pueden seguir esperando", sostuvieron.

Horas antes, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) había informado de un plan de trabajo acordado con el Gobierno mexicano y otras organizaciones del transporte para mejorar la seguridad carretera, la infraestructura vial y las condiciones de operación del sector.

La advertencia de retomar las protestas se inscribe en un año de movilizaciones intermitentes del autotransporte en México.

En abril, un sector convocó un paro nacional para exigir mayor presencia de la Guardia Nacional, freno a la extorsión y a la corrupción en retenes, apoyos económicos, seguridad social y pensiones.

En junio, otro grupo volvió a amenazar con bloqueos al denunciar que el gremio transportista seguía sin respuestas contundentes en materia de seguridad, tarifas de grúas, trámites y abusos de autoridad.

El episodio más amplio llegó en octubre, cuando movilizaciones en al menos 19 estados reactivaron la presión sobre el Gobierno.

Las organizaciones exigieron resultados y plazos concretos para atender sus demandas, al señalar que varios compromisos asumidos desde febrero de 2024 seguían pendientes.

En respuesta, el Gobierno organizó nuevas mesas de trabajo y mecanismos de coordinación entre las autoridades de seguridad para combatir los robos, la extorsión y los abusos en las carreteras.