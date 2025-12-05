Trailero atropella a familia en CDMX; la madre murió

Las víctimas fueron una madre de familia, quien falleció al instante por el impacto, además de su hija, quien continúa internada con fracturas en ambos brazos

Este jueves por la tarde, un trailero atropelló a dos mujeres en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México, dejando como saldo a una de ellas sin vida, mientras que la otra víctima, una menor de edad, se encuentra grave de salud.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Vallejo y Cuitláhuac, en la colonia Prohogar, aunque todavía no se dieron a conocer las causas del mismo.

Testigos informaron que, tras percatarse del hecho, el chofer de la pesada unidad trató de huir del sitio, evadiendo así su responsabilidad. Ante esto, autoridades comenzaron un operativo para intentar dar con su paradero.

Las víctimas fueron una madre de familia, quien falleció al instante por el impacto, además de su hija menor de edad, quien continúa internada en estado grave y con fracturas en ambos brazos.