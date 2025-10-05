Tráiler embiste camión de peregrinos en carretera México-Veracruz

Aparentemente, el conductor chocó por alcance contra el tractocamión tras dormitar. Suman un muerto y ocho lesionados por el siniestro

Un accidente de tránsito sobre la carretera México-Veracruz dejó una persona sin vida y ocho más lesionadas a la altura del municipio de Huamantla, en Tlaxcala.

Información preliminar arrojó que el conductor del tráiler dormitó al volante cuando se impactó contra el tractocamión en el que viajaban los miembros de un originario de Chilchotla, Puebla.

La víctima mortal perdió la vida en el lugar del siniestro, mientras que los ocho lesionados fueron trasladados hacia hospitales cercanos por elementos de la Cruz Roja. Al menos dos de ellos se reportaron graves.

Este accidente se registró alrededor de las 5:00 horas cuando los feligreses regresaban de visitar el Santuario de Chalma, ubicado en el Estado de México.

El presunto responsable fue detenido y se encuentra bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad realizaron las diligencias correspondientes.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala quien se encargue de deslindar responsabilidades.