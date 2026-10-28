Tráiler con cerveza vuelca en Tijuana tras choque con autobús

Las circunstancias exactas del choque y las responsabilidades correspondientes permanecen pendientes de esclarecimiento por parte de las autoridades

Un tráiler que transportaba cerveza volcó la mañana de este martes 27 de octubre en Tijuana, Baja California, después de chocar contra un autobús de transporte de personal.

La caja de carga quedó dañada y dejó expuesta la mercancía, que varias personas comenzaron a llevarse en cubetas, tinas y carretillas.

Los primeros reportes ubican el percance sobre la avenida Cuero de Venado, en la colonia Granjas Buenos Aires, sección La Palma. Aunque el choque provocó daños en las unidades, no se reportaron personas lesionadas.

Retiran cerveza entre los restos de la carga

Tras la volcadura, personas que se encontraban en la zona se acercaron para recoger cajas y botellas.

Algunas utilizaron recipientes de plástico, mientras otras acudieron con diablitos, carritos de mandado y camionetas para transportar el producto.

También se reportó que varios de los presentes formaron cadenas humanas para retirar mercancía de la unidad accidentada. Las imágenes del lugar muestran personas llevándose cerveza mientras la carga permanecía expuesta y había fragmentos de vidrio entre los restos.

Hasta el momento, no se ha precisado cuánta mercancía fue sustraída, el monto de las pérdidas ni si hubo detenciones por estos hechos.

Presunta falla de frenos permanece sin confirmar

La versión inicial señala que el tractocamión habría perdido capacidad de frenado antes de impactarse contra un autobús de la empresa Settepi y volcar. Sin embargo, no se ha dado a conocer un peritaje oficial que establezca la causa del accidente.

Los reportes preliminares indican que el operador del tráiler fue valorado por personal de Bomberos y que el transporte de personal circulaba sin pasajeros. No se informó de personas que requirieran traslado a un hospital.

Las circunstancias exactas del choque y las responsabilidades correspondientes permanecen pendientes de esclarecimiento por parte de las autoridades.