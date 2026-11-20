Roger Ángel murió al caer en un socavón en Jardín Balbuena; su hijo de 15 años resultó lesionado. Vecinos aseguran que el hoyo llevaba meses reportado

Un hombre perdió la vida y su hijo de 15 años resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaban cayera en un socavón sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

La víctima fue identificada como Roger Ángel, de 39 años, quien se dirigía a llevar al adolescente a la escuela cuando ocurrió el accidente sobre el Eje 3 Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta cayó en el hundimiento y el conductor perdió el control de la unidad. A consecuencia del percance, ambos ocupantes salieron proyectados y se impactaron contra un árbol.

Tras el accidente, servicios de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que el hombre había fallecido debido a las lesiones sufridas. Su hijo fue auxiliado por paramédicos y trasladado al Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Iztacalco.

El adolescente fue reportado en estado delicado, aunque estable, mientras las autoridades realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Vecinos aseguran que el socavón llevaba meses reportado

El caso generó indignación entre habitantes de Jardín Balbuena, quienes señalaron que el desperfecto en el pavimento había sido reportado desde aproximadamente seis meses antes, sin que se llevara a cabo una reparación definitiva.

De acuerdo con los testimonios vecinales, el hundimiento representaba un riesgo para quienes transitaban por la avenida. Incluso, señalaron que anteriormente se había rellenado con basura para intentar evitar accidentes.

Ante lo ocurrido, familiares de Roger Ángel anunciaron que emprenderán acciones legales contra el Gobierno de la Ciudad de México para exigir que se investiguen las condiciones de la vialidad y se determinen las posibles responsabilidades.

Autoridades cubren el hundimiento e investigan el accidente

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación y realizó las diligencias periciales correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno capitalina lamentó el fallecimiento y aseguró que mantiene comunicación con los familiares para brindarles acompañamiento y apoyo durante el proceso.

Después del percance, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua inspeccionó la infraestructura hidráulica del sitio y descartó la existencia de una fuga. Posteriormente, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios colocaron una placa de acero sobre el socavón como medida provisional para evitar otro accidente.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento y las condiciones en las que se encontraba el hundimiento antes de la tragedia.