Trabajadores postales anuncian posible huelga nacional

Entre las principales demandas se encuentra la regularización de al menos 2,500 plazas vacantes, situación que ha generado una mayor carga laboral

Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) advirtieron que podrían suspender actividades a partir del primer minuto del 1 de mayo de 2026, ante la falta de acuerdos con autoridades federales.

El movimiento es impulsado por el sindicato mayoritario, que agrupa a más de 12 mil empleados en todo el país, y de concretarse representaría la primera huelga en casi cuatro décadas dentro del organismo.

Conflicto laboral que se arrastra desde años atrás

El posible paro no surge de manera repentina. Trabajadores señalan que el conflicto responde a problemas estructurales acumulados desde administraciones anteriores, los cuales no han sido resueltos en su totalidad.

Entre las principales demandas se encuentra la regularización de al menos 2,500 plazas vacantes, situación que ha generado una mayor carga laboral en distintas oficinas del país, además de solicitudes de incremento salarial y mejoras en prestaciones.

El secretario general del sindicato, Manuel Ángel Álvarez Hernández, advirtió sobre la falta de avances en las negociaciones:

“La huelga estalla el primer minuto del 1 de mayo… no hay seriedad”, declaró el dirigente al referirse a las mesas de diálogo con autoridades.

Condiciones laborales bajo presión

Uno de los puntos centrales del conflicto es el deterioro de las condiciones de trabajo. De acuerdo con los empleados, existen casos en los que los salarios se mantienen cercanos o por debajo del mínimo, mientras que la falta de recursos obliga a cubrir gastos operativos con dinero propio.

También se han reportado carencias en uniformes, equipo básico y vehículos, lo que complica la operación diaria del servicio postal en diversas regiones del país.

En este contexto, el propio dirigente sindical, Manuel Ángel Álvarez Hernández, aseguró que la huelga responde a la falta de cumplimiento de acuerdos laborales:

“La falta de cumplimiento y la omisión institucional obliga a los trabajadores a recurrir a este recurso legal”, sostuvo.

Impacto nacional en caso de huelga

De estallar el paro, el impacto sería amplio debido a la cobertura del servicio. Sepomex cuenta con miles de oficinas y maneja millones de envíos cada trimestre, por lo que la suspensión afectaría la distribución de correspondencia, paquetería y documentos oficiales.

Además, servicios cotidianos como la entrega de recibos de luz, agua o impuestos también podrían verse interrumpidos, generando retrasos en pagos y trámites.

Fecha clave y presión sindical

El emplazamiento a huelga está programado para el 1 de mayo, fecha que coincide con el Día del Trabajo, lo que añade un carácter simbólico a la protesta.

El sindicato ha advertido que, de no alcanzarse acuerdos, colocará las banderas rojinegras y detendrá operaciones de forma indefinida en todo el país.

Hasta ahora, las mesas de diálogo no han logrado avances significativos. Representantes sindicales aseguran que las autoridades no han presentado propuestas suficientes para atender las demandas, lo que mantiene el conflicto en un punto crítico.

Incluso, han denunciado posibles violaciones al contrato colectivo de trabajo, lo que ha escalado la tensión entre ambas partes.

El sistema postal mexicano sigue siendo fundamental en diversas regiones, especialmente en zonas donde las opciones privadas de mensajería son limitadas. Por ello, un paro de actividades podría tener afectaciones directas en miles de usuarios.

Con el plazo cada vez más cercano, el desenlace dependerá de las negociaciones en curso, en un contexto donde el margen para evitar la huelga se reduce conforme se acerca la fecha límite.