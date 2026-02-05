Trabajadores del Metro marchan en el Zócalo de la CDMX

Pese a la manifestación, el servicio del Metro operó con normalidad en todas sus líneas y que no se reportaron cierres de estaciones

Este miércoles trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México realizaron una marcha desde la estación Balderas rumbo al Zócalo capitalino, con el objetivo de visibilizar una serie de inquietudes sobre el estado operativo y presupuestal del sistema de transporte más importante de la capital.

Inicio y desarrollo de la movilización

La marcha inició alrededor de las 15:30 horas desde la estación Metro Balderas, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, con decenas de trabajadores vestidos con ropa y banderas que identificaron a la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

El contingente avanzó por vialidades del centro histórico como Avenida Balderas, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizó un mitin informativo.

Durante el trayecto se presentaron afectaciones temporales al tránsito vehicular en varias calles del Centro Histórico. Las autoridades recomendaron rutas alternas para los automovilistas y destacaron que, pese a la movilización, no se registraron cierres generalizados de estaciones ni paros de servicio.

Demandas y reclamos del Sindicato

El eje central de la protesta fue la exigencia de mayor presupuesto destinado a la adquisición de materiales, refacciones y equipamiento necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de trenes, vías e instalaciones fijas de la red. Los representantes sindicales advirtieron que la falta de esos recursos limita la capacidad de respuesta ante fallas técnicas.

Asimismo, los trabajadores hicieron hincapié en aspectos de seguridad laboral, señalando que la carencia de equipos adecuados y condiciones de trabajo óptimas impacta tanto en la operación diaria como en la seguridad de los usuarios que utilizan el Metro a diario.

Durante la protesta, voceros del sindicato alertaron que los trenes del sistema requieren mantenimiento mayor que no ha podido realizarse debido a estos déficits presupuestales, lo que, dijeron, puede aumentar el riesgo de fallas si las necesidades no son atendidas con rapidez.

Reacción institucional y operación del Metro

Desde las autoridades de la Ciudad de México se informó que, pese a la manifestación, el servicio del Metro operó con normalidad en todas sus líneas y que no se reportaron cierres de estaciones atribuibles directamente a la marcha.

Representantes del gobierno capitalino y del propio metro aseguraron que se mantienen abiertas las mesas de diálogo con el sindicato para analizar las inquietudes planteadas, aunque hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo formal en torno a los temas presupuestales o de mantenimiento.

Contexto y relevancia de la protesta

La movilización de trabajadores se da en un momento en que el Metro de la Ciudad de México enfrenta críticas públicas sobre la necesidad de reforzar el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones para garantizar la seguridad de millones de usuarios que dependen de este sistema a diario.

Aunque el sindicato ha insistido en que la marcha tiene un carácter pacífico y busca soluciones constructivas, también dejó abierta la posibilidad de que se realicen otras acciones si las autoridades no atienden las demandas planteadas en torno al presupuesto, las condiciones laborales y la seguridad operativa del Metro.