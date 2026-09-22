Trabajador muere tras derrumbe de roca en mina de Zacatecas

Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados sobre las causas del accidente ni se ha informado sobre otras personas lesionadas

Un trabajador perdió la vida después de ser alcanzado por una roca de grandes dimensiones mientras realizaba labores en el interior de la mina subterránea Ocampo-Tayahua, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas.

La víctima fue identificada como Jesús María, de 30 años, quien se desempeñaba como operador de una máquina Scoop Tram en este complejo minero dedicado a la extracción de plomo y zinc.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche del sábado 19 de septiembre, en un túnel cuyo acceso principal se encuentra en la comunidad de Terminal de Providencia, aproximadamente a 285 kilómetros al noroeste de la capital zacatecana.

Desprendimiento de roca alcanzó al trabajador

De acuerdo con la información disponible, Jesús María realizaba labores de rezagado, una actividad que consiste en retirar y trasladar el mineral desprendido después de los trabajos de extracción.

Mientras operaba la maquinaria se produjo un desprendimiento de roca que lo alcanzó directamente. Las lesiones sufridas fueron mortales y el trabajador falleció prácticamente de manera inmediata.

Compañeros del minero, integrantes de la Sección 334 del Sindicato Minero, lamentaron el fallecimiento y expresaron sus condolencias a sus familiares.

Investigan causas del accidente en la mina

La empresa Ocampo-Tayahua, operada por Grupo Frisco, informó que el área fue asegurada después del accidente y que comenzaron las investigaciones para determinar las circunstancias del desprendimiento.

Las diligencias se realizan en colaboración con las autoridades y representantes sindicales. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados sobre las causas del accidente ni se ha informado sobre otras personas lesionadas.

La compañía señaló que notificó lo sucedido a la familia del trabajador y ofreció acompañamiento durante el proceso. También comunicó el accidente a sus demás unidades mineras con el propósito de reforzar las medidas de seguridad para el personal.

Las investigaciones deberán establecer si el desprendimiento pudo ser anticipado y si los protocolos de seguridad se aplicaron correctamente en el área donde ocurrió el accidente.