Torrenciales lluvias causan el desborde de ríos en Veracruz

En Poza Rica, se registró el desbordamiento del río Cazones, el río Filobobos en San Rafael y Martínez de la Torre también se desbordó, entre otros

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las recientes lluvias que han caído en el estado de Veracruz dejaron destrucción y el desbordamiento de ríos, así como personas afectadas.

En Poza Rica, se registró el desbordamiento del río Cazones, el río Filobobos en San Rafael y Martínez de la Torre también se desbordó. En Gutiérrez Zamora, el desbordamiento del río Poza Rica fue relevante en la magnitud de los daños.

La crecida de los ríos mantiene en alerta a diversas comunidades, con reportes de casas y bienes arrastrados o dañados.

Las autoridades implementaron el Plan DN-III, un operativo conjunto del Ejército y la Marina.

Medios locales informaron el fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal de Papantla después de que fue arrastrado por la corriente del río Tecolutla durante labores de rescate en la comunidad de San Pablo.

En Álamo, también se reportó el rescate de un hombre y sus 13 perros que quedaron atrapados por la subida del nivel del agua.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública anunció que las clases fueron suspendidas en 58 municipios de la zona debido a los daños, lo que afectó a más de 200 viviendas.

Las lluvias persisten y se prevé que continúen en las próximas 24 a 36 horas.