Tormentas y descenso de temperatura por nuevo frente frío

El Servicio Meteorológico informó que este martes se prevén fuertes tormentas, descenso de temperaturas y rachas intensas de viento en distintas regiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes se prevén fuertes tormentas, descenso de temperaturas y rachas intensas de viento en distintas regiones del país, debido a la entrada de un nuevo frente frío y diversos sistemas atmosféricos.

Canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán interactúan con una circulación ciclónica en niveles altos, lo que podría generar una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano. Estas condiciones propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Además, un frente frío asociado a la corriente en chorro subtropical se aproxima al noroeste de México, ocasionando fuertes rachas de viento, descenso de temperaturas y lluvias en Baja California.

A la par, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país, junto con la entrada de humedad de ambos litorales, provocará precipitaciones en el norte, noreste, occidente y centro del país, con lluvias muy fuertes en Puebla.

Por otro lado, la onda tropical número 37 se desplaza al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente.

Estados con lluvias para hoy

De acuerdo con el SMN, se pronostican:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Riesgos asociados

Inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos y arroyos.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Corrientes de agua que pueden arrastrar vehículos y objetos.

Caída de árboles, lonas y espectaculares.

Visibilidad reducida para conductores.

Altas temperaturas en varias regiones

A pesar de la presencia de frentes fríos, se mantendrán temperaturas elevadas en diversas zonas: