Tormenta tropical Narda generará fuertes lluvias en el Pacífico

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil

La tormenta tropical Narda avanza en paralelo a las costas del océano Pacífico mexicano, por lo que provocará lluvias en el sur y occidente del país, según ha informado este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, a las 06:00 hora local, el SMN indica que el centro de Narda se localiza a 230 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero y a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El meteoro, apunta el organismo, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

El SMN precisa que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el este y costa de Guerrero, en el oeste de Michoacán, en la costa de Colima y en el suroeste de Jalisco.

Asimismo, se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero; y de 1,5 a 2,5 metros en costas de Colima y Jalisco.

El SMN destaca que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante la situación, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.