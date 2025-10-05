Tormenta Priscilla se forma en costas del oeste de México

La tormenta tropical Priscilla se formó frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán y podría convertirse en huracán de categoría 1 en los próximos días

La tormenta tropical Priscilla, el decimosexto ciclón de la temporada en el Pacífico, se formó en las últimas horas frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán y podría convertirse en huracán de categoría 1 en los próximos días, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En un comunicado, el SMN indicó que a las 15:00 horas el centro del meteoro se localizó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (Colima).

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h.

Según la trayectoria pronosticada, en los próximos días Priscilla "recorrerá paralelamente las costas del oeste del país" y entre la medianoche del domingo y las primeras horas del lunes, podría intensificarse a huracán de categoría 1.

Ante ello, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo (Michoacán) hasta Punta Mita (Nayarit).

El Servicio también avisó que, debido a las "amplias bandas nubosas del sistema", se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Michoacán (centro, sur y oeste) y Guerrero (costa, este y oeste), y lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco y Colima.

Además, se esperan rachas de viento de 70 a 80 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; rachas de 40 a 50 km/h en costas de Guerrero, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Guerrero.