Tormenta invernal deja nieve en 13 municipios de Chihuahua

La tercera tormenta invernal provocó nevadas, lluvias y cierres carreteros en Chihuahua; Protección Civil mantiene alertas por riesgos en vialidades

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las últimas 24 horas, la tercera tormenta invernal de la temporada provocó un marcado descenso de temperaturas, nevadas en 13 municipios y lluvias en distintas regiones del estado de Chihuahua.

Los municipios donde se registró caída de nieve fueron Balleza, Bocoyna, Casas Grandes, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Ciudad Juárez, Urique y Praxedis G. Guerrero.

Cierres carreteros por hielo y nieve

Las condiciones meteorológicas obligaron al cierre de tres tramos carreteros la mañana de este domingo: Janos–Agua Prieta (del kilómetro 60 hacia Gallardo), Guachochi-Creel y Parral-El Vergel.

En los trayectos Basaseachi–Cajurichi y Las Estrellas–San Juanito, a la altura de Huevachi, únicamente se permite la circulación de vehículos con tracción 4x4, debido a la presencia de nieve y hielo sobre la carpeta asfáltica.

Lluvias en 25 municipios

Protección Civil detalló que 25 municipios registraron lluvias, con mayores acumulaciones en Moris (44 mm), Témoris (39.6 mm), Batopilas (36.4 mm), Guadalupe y Calvo (Chinatú) con 31.2 mm, Bocoyna (Creel) con 22.6 mm y Ciudad Juárez con 19 mm.

En Ciudad Juárez, la Dirección de Protección Civil municipal emitió un aviso preventivo la mañana del 25 de enero ante la continuidad de precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte emitido a las 09:31 horas, las condiciones podrían mantenerse hasta el mediodía, con posibilidad de acumulación de nieve, lo que representa riesgos para vialidades y peatones.

Afectaciones también en Sonora

Las nevadas en la Sierra de Sonora y Chihuahua generaron afectaciones en la carretera federal 16, en el tramo Hermosillo-Chihuahua, principalmente en zonas de alta montaña como Mesa del Campanero, en el municipio de Yécora, y el área de Basaseachi.

La acumulación de nieve y hielo provocó tramos resbaladizos y el riesgo de derrapes, por lo que se realizaron cierres temporales de manera preventiva.

El Ayuntamiento de Yécora informó que se iniciaron labores de limpieza con maquinaria pesada para retirar nieve y material por derrumbes.

Asimismo, Protección Civil estatal reportó el cierre temporal del camino a Puerto San Luis, a la altura del puente El Gallardo, con dirección a Janos.

Horas después, el tramo fue reabierto a la circulación, tras verificar condiciones de seguridad.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse atentos a los avisos oficiales, mientras persisten las condiciones climáticas adversas en la región.