Tope de magna podría generar desabasto en el país, según expertos

Se planteó reforzar la supervisión de aproximadamente 14 mil estaciones de servicio, con el fin de reforzar todos aquellos mecanismos de recaudación

El precio tope establecido de la gasolina magna por el conflicto en Medio Oriente podría derivar en problemas de desabasto, advirtió la Comisión Nacional de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Durante el foro de energía de Onexpo, el presidente de Coparmex, Carlos Hernández, mencionó que los empresarios no seguirán dispuestos a asumir costos que representan pérdidas para sus corporaciones.

"Nadie está dispuesto a seguir asumiendo costos y seguir perdiendo; el vaso puede reventar", explicó Hernández.

Por ello, planteó reforzar la supervisión de aproximadamente 14 mil estaciones de servicio que operan en el país, con el fin de reforzar todos aquellos mecanismos de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Alrededor del 95% de las preocupaciones planteadas por Estados Unidos sobre el sector energético son atendibles, aseguró el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, debido a que es uno de los principales puntos de fricción entre ambas naciones previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) agendado para el próximo 3 de julio.

Sin embargo, mencionó que es necesario que otras empresas petroleras garanticen la seguridad energética, debido a que no le corresponde solo a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en abril que los costos de los hidrocarburos se mantendrían en $24 pesos en una gran parte del país, los empresarios mencionaron que algunos de los participantes de la cadena asumen costos para poder cumplir con el precio máximo acordado, pero con el paso del tiempo, se volverá "insostenible".

Gasolineras no respetan los límites de costos establecidos

A pesar de los acuerdos establecidos, algunas gasolineras no respetan los acuerdos en que se estableció que la gasolina magna estaría por debajo de los $24 pesos, con el apoyo de acuerdos voluntarios y subsidios fiscales.

Estaciones de abasto de hidrocarburo como la ubicada en avenida República Mexicana en su cruce con Sendero Divisorio, del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, sitúan sus costos por encima de lo establecido.

Específicamente, el precio de la magna se encuentra en $24.49 pesos, mientras que la premium roza los $30 pesos.