Titular de Control del INE comparecerá por señalamientos a Taddei

La medida responde a la revelación de que el OIC mantiene abiertos 16 expedientes de investigación por presuntas irregularidades al interior del Instituto

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), para que informe sobre el estado de las indagatorias abiertas en torno a la gestión de la expresidenta consejera del organismo, Guadalupe Taddei.

La comparecencia, respaldada por los coordinadores de los seis grupos parlamentarios (Morena, PVEM, PT, PAN, PRI y MC), se llevará a cabo ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la propia Junta, según informó el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal.

La medida responde a la revelación de que el OIC mantiene abiertos 16 expedientes de investigación por presuntas irregularidades al interior del órgano electoral, de los cuales 11 están vinculados a contrataciones públicas, posibles conflictos de interés y señalamientos hacia proveedores y servidores públicos.

Monreal: la renuncia no exime de responsabilidades

Durante el anuncio, Ricardo Monreal aseguró que su partido no se opondrá a los ejercicios de rendición de cuentas y enfatizó que "la transparencia es lo que más conviene al país".

Asimismo, sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei del cargo no la exime de enfrentar eventuales responsabilidades de carácter técnico, financiero o penal, por lo que exigió que las investigaciones continúen hasta esclarecer el manejo de los recursos.

"Creo que a todos nos conviene que exista una investigación imparcial, profesional y que se deslinden responsabilidades", afirmó.

El coordinador legislativo señaló además que en el esclarecimiento de los hechos deberán intervenir el propio OIC del INE, UIF, que presuntamente habría congelado cuentas de proveedores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de realizar revisiones financieras, y la FGR, en caso de que existan denuncias formales por presuntos ilícitos.

Oposición exige claridad y denuncia opacidad

Por su parte, legisladores de oposición manifestaron que las bancadas no contaban con información previa sobre las indagatorias que lleva a cabo el OIC contra la exconsejera presidenta, pese a que se ha señalado que el tema se conocía desde hace meses.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, adelantó que el partido preparará una serie de cuestionamientos directos para la sesión con el funcionario, enfocados en conocer los contratos adjudicados y la designación de consejeros en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).