Tiembla Chiapas con magnitud 5.2; suman casi mil 700 réplicas

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió el suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas, con lo que acumulan casi 1,700 réplicas en total.
A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8 kilómetros con una magnitud de 5.2.
SISMO Magnitud 5.2 Loc 146 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/08/26 09:52:49 Lat 14.00 Lon -93.32 Pf 8 km pic.twitter.com/khRG7w2wGO— Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 16, 2026
Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) afirmó que se mantienen en contacto con las autoridades pertinentes de la entidad.
🚨 #Sismo Preliminar: Magnitud 5.2 a 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 16, 2026
A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/rxbP8p4IAI
Por su parte, la Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami ni variaciones significativas del nivel del mar.