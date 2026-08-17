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Tiembla Chiapas con magnitud 5.2; suman casi mil 700 réplicas

Por: Diana Valeria Leyva

16 Agosto 2026, 12:05

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Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami ni variaciones significativas del nivel del mar, a pesar de las innumerables réplicas

Tiembla Chiapas con magnitud 5.2; suman casi mil 700 réplicas
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Un sismo de magnitud 5.2 sacudió el suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas, con lo que acumulan casi 1,700 réplicas en total.

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8 kilómetros con una magnitud de 5.2. 

SISMO Magnitud 5.2 Loc 146 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/08/26 09:52:49 Lat 14.00 Lon -93.32 Pf 8 km pic.twitter.com/khRG7w2wGO

— Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 16, 2026

Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) afirmó que se mantienen en contacto con las autoridades pertinentes de la entidad.

🚨 #Sismo Preliminar: Magnitud 5.2 a 146 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/rxbP8p4IAI

— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 16, 2026

Por su parte, la Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami ni variaciones significativas del nivel del mar.

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