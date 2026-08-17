Tiembla Chiapas con magnitud 5.2; suman casi mil 700 réplicas

Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami ni variaciones significativas del nivel del mar, a pesar de las innumerables réplicas

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió el suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas, con lo que acumulan casi 1,700 réplicas en total.

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8 kilómetros con una magnitud de 5.2.