Thyssen lleva 50 reproducciones de obras maestras a CDMX

La selección combina reproducciones a escala real de pinturas con ampliaciones de fragmentos que permiten observar rostros, paisajes, gestos y formas abstractas

Paseo de la Reforma alberga desde este martes 10 de noviembre una selección de 50 reproducciones de obras del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. La exposición gratuita “El Thyssen te visita” permite recorrer distintos periodos de la pintura occidental en uno de los corredores peatonales de Ciudad de México.

La muestra está instalada en las Galerías Abiertas del corredor Reforma-Lieja y permanecerá hasta el 9 de diciembre de 2026. Su montaje al aire libre acerca el acervo del museo español a quienes transitan por la zona.

Pinturas completas y detalles ampliados en el espacio público

La selección combina reproducciones a escala real de pinturas con ampliaciones de fragmentos que permiten observar rostros, paisajes, gestos y formas abstractas. El recorrido propone detenerse tanto en la composición de las obras como en elementos que pueden pasar inadvertidos a primera vista.

Las imágenes reúnen distintos géneros y estilos vinculados con una colección que abarca del siglo XIII al XX. La presentación en las calles de la capital mexicana busca generar nuevas lecturas a partir del encuentro entre las pinturas y el entorno urbano.

La iniciativa es impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de España en México, en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. También participan las secretarías de Cultura federal y capitalina, el Museo de Arte Moderno y la UNAM.

La propuesta incluye una extensión en el Museo de Arte Moderno

La programación cultural de la Embajada de España contempla, como complemento, la exhibición de la pintura original “Vestidos simultáneos”, de Sonia Delaunay, en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México.

El proyecto educativo de “El Thyssen te visita” también aborda la migración de artistas y el desplazamiento de las obras. A través de esas trayectorias, plantea conexiones con la creación artística en México y con experiencias relacionadas con el hogar, el refugio y la pertenencia.

El museo madrileño abrió en 1992 en el Palacio de Villahermosa. Su acervo se formó durante varias generaciones de la familia Thyssen-Bornemisza y fue adquirido por el Estado español en 1993.

La exposición en Reforma forma parte de una iniciativa internacional que también contempla espacios públicos de Brasil. En Ciudad de México, el recorrido de las 50 reproducciones estará disponible hasta el 9 de diciembre.