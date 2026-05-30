Termina la primera ronda de negociación del T-MEC

Por: Carlos Nava 29 Mayo 2026, 13:11 Compartir

Durante las sesiones, los equipos técnicos coordinados avanzaron de forma ordenada en una agenda enfocada en la competitividad regional

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La Secretaría de Economía de México y la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) concluyeron hoy de manera exitosa la primera ronda de negociaciones formales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El encuentro, desarrollado los días 28 y 29 de mayo en la capital mexicana, se llevó a cabo en un ambiente que ambas dependencias calificaron como "constructivo y de diálogo franco". Durante las sesiones, los equipos técnicos coordinados avanzaron de forma ordenada en una agenda enfocada en la competitividad regional. En esta primera etapa, las delegaciones concentraron sus esfuerzos en la revisión de temas de alta prioridad para la economía de la zona, tales como las reglas de origen en el sector automotriz, el comercio de acero y aluminio, y la seguridad económica regional. La delegación mexicana enfatizó que la fortaleza del tratado radica en la integración de sus cadenas de valor, las cuales han consolidado a América del Norte como la plataforma manufacturera más competitiva a nivel global. Asimismo, se destacó que ambos países se presentaron a la mesa con posturas sólidas basadas en evidencia, buscando acuerdos que beneficien a los trabajadores, la industria y los consumidores de las tres naciones. "La prioridad es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador", señalaron las autoridades al concluir los trabajos.

Con el objetivo de mantener un ritmo de trabajo intenso, los gobiernos confirmaron el calendario de los siguientes encuentros rumbo a la revisión conjunta oficial.

La segunda ronda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C., donde se incorporarán las mesas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, además de dar continuidad a las reglas de origen.

Por su parte, la tercera ronda tendrá lugar la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, con la meta de cerrar los puntos pendientes.

Las autoridades de ambas naciones coincidieron en que estas próximas reuniones permitirán incorporar nuevos temas conforme avance el proceso, asegurando un desarrollo ordenado que fortalezca la prosperidad compartida de la región.