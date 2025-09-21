Tercer camión cae en socavón de CDMX en menos de un mes

Un camión repartidor quedó atrapado en un socavón de la GAM; es el tercer caso en semanas y aumenta la preocupación por la crisis de infraestructura

Este sábado, la colonia Campestre Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero volvió a ser escenario de un problema que ya preocupa a los capitalinos: un camión repartidor quedó atrapado en un socavón que se abrió en el cruce de Camino de la Amistad y Parque Central.

Este incidente se convierte en el tercer caso en menos de un mes en el que un vehículo pesado termina hundido en una oquedad dentro de la capital, lo que ha encendido las alarmas sobre el deterioro de la infraestructura vial.

De acuerdo con los reportes, la parte trasera del camión fue la más afectada al quedar completamente atrapada, aunque, por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron de inmediato al lugar. Con apoyo de una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lograron rescatar la unidad tras varias maniobras.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación ante la frecuencia de estos hundimientos, recordando que apenas semanas atrás otro socavón de grandes dimensiones causó alarma en Iztapalapa.