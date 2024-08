 TEPJF avala mayoría de Morena en la Cámara de Diputados

Puede o no gustar, pero esa es la realidad que se escribió el 2 de junio. A este Tribunal Electoral no le queda más que hacerla valer, pues esa es su función institucional, aunque pueda llegar a incomodar o no sea del todo comprendida, apuntó.

Como jueces de este órgano debemos honrar la confianza que la mayoría depositó en las urnas, es lo democrático. Nuestro deber jamás será dar gusto o buscar el aplauso popular.

Nuestra función consiste en validar que esa confianza ciudadana en la elección de sus gobernantes se traduzca en el ejercicio del poder público, siempre de conformidad con las reglas vigentes al momento del juego electoral, añadió.