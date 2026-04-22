Teotihuacán amanece cerrado y sin seguridad tras tiroteo

A pesar del cierre del complejo arqueológico, en las zonas aledañas continúan operando con normalidad restaurantes, comercios y guías turísticos

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el centro de México, se mantiene cerrada este martes, mientras que en los alrededores de la Pirámide de la Luna —donde ocurrió un tiroteo que dejó dos personas muertas, entre ellas una turista canadiense, y 13 lesionados— no se observa presencia de elementos de seguridad, ni municipales ni federales.

Durante un recorrido realizado, se constató un panorama inusual en este sitio, considerado el segundo más visitado del país, ya que sus 264 hectáreas permanecen sin la habitual afluencia de visitantes que se registra entre semana.

Actividad comercial continúa en la periferia

A pesar del cierre del complejo arqueológico, en las zonas aledañas continúan operando con normalidad restaurantes, comercios y guías turísticos, quienes siguen ofreciendo sus servicios a los visitantes.

Incluso, se pudo observar a grupos de turistas que descendían de vehículos para recorrer desde el exterior la zona que abarca la Pirámide de la Luna y la del Sol.

Sin vigilancia pese a refuerzo anunciado

Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó reforzar la seguridad y aumentar la presencia de elementos en sitios arqueológicos, en el lugar —particularmente en la Pirámide de la Luna— no se detecta patrullaje de autoridades ni de la Guardia Nacional.

"Por instrucciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum)" se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas del país y los principales destinos turísticos, se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades locales", dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del Ejecutivo este martes.

Reabrirá este miércoles

Las puertas de la Zona Arqueológica de Teotihuacán se volverán a abrir este miércoles para el público, dos días después del tiroteo registrado en su interior que acabó con la vida de una turista canadiense y dejo 13 personas lesionadas, según informó este martes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En una breve publicación en sus redes sociales, el organismo anunció que los visitantes podrán volver a acudir a este centro turístico a partir del miércoles en su horario habitual, aunque precisó que habrá medidas de seguridad reforzadas tras el tiroteo ocurrido en la Pirámide de la Luna.