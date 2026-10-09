Temporada de calor en México dejó 152 muertes

El estado con más defunciones registradas fue Baja California con 61 muertes; le siguió Sonora con 31, Veracruz con 8 y Quintana Roo con 7

Faltando una semana para que termine la temporada de calor en México, 19 estados confirmaron al menos un fallecimiento debido a las altas temperaturas, que este año fueron mayores por el fenómeno de "El Niño".

De acuerdo con los informes, durante esta temporada cálida, la cual inició en marzo, en el país hubo 152 muertes, de las cuales 146 fueron provocadas por golpe de calor y 6 más por deshidratación.

Así se distribuyeron los casos

El estado con más defunciones registradas fue Baja California con 61 muertes; le siguió Sonora con 31, Veracruz con 8, Quintana Roo con 7 y Baja California Sur con 7.

La autoridad sanitaria, en su informe más reciente, reveló que hasta la semana epidemiológica 39, se registraron 2 mil 499 casos de personas atendidas por problemas relacionados con las altas temperaturas en 29 entidades del país.

El trastorno más común fue el golpe de calor, con 1346 reportes. En este sentido, Baja California ocupó el primer lugar con 151 pacientes. Tabasco le siguió con 133 y Sonora con 131.

La deshidratación, con 1,075 atenciones, ocupó el segundo lugar en términos de impacto; además, se añadieron 78 pacientes que padecieron quemaduras.

Es importante mencionar que la Secretaría de Salud ha vuelto a instar a la población a evitar las altas temperaturas, con el fin de prevenir un golpe de calor o casos de deshidratación.