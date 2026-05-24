Temperaturas extremas en México ya cobraron 22 vidas

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en el rubro específico de la temporada de calor se han contabilizado 543 casos de afectaciones a la salud

En lo que va del año 2026, las condiciones climáticas extremas en el país han cobrado la vida de al menos 22 personas, según el más reciente balance de la Secretaría de Salud (SSA).

A través del Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, la dependencia federal detalló que la mayoría de los fallecimientos se encuentran directamente asociados a las recientes ondas de calor, aunque el indicador también contempla decesos relacionados con la pasada temporada de bajas temperaturas e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Alerta por golpes de calor y deshidratación

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, en el rubro específico de la temporada de calor se han contabilizado 543 casos de afectaciones a la salud y 14 muertes asociadas a las altas temperaturas, lo que fija la tasa de letalidad en un 2.57 por ciento.

La Secretaría de Salud precisó que la totalidad de los decesos en esta categoría ocurrieron a consecuencia de golpes de calor y cuadros de deshidratación severa. Geográficamente, la pérdida de vidas por la ola de calor se distribuye de la siguiente manera:

Baja California, Chiapas y Veracruz: Dos decesos en cada estado.

Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas: Un fallecimiento por entidad.

Pronostican temperaturas de hasta 45 grados en 14 estados

La emergencia climatológica se mantiene activa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que sostiene una estricta vigilancia sobre una intensa onda de calor que actualmente afecta a por lo menos 14 estados de la República Mexicana.

Debido a este fenómeno, el organismo pronostica temperaturas máximas críticas para las próximas jornadas:

De 40 a 45 grados Celsius: En regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 35 a 40 grados Celsius: En zonas de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León.