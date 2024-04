 Taxista regresa celular olvidado y pasajera le reclama

El conductor de un taxi por aplicación hizo la buena obra al regresar a un pasajero su teléfono celular que previamente había olvidado, sin embargo, fue ofendido.

A través de redes sociales se compartió el video de un taxista que cuando regresó el celular a su dueña, la mujer le reclamó por haberse tardado.

En las imágenes se puede ver que el conductor contesta la llamada en el celular olvidado por la pasajera que recientemente había dejado en su destino.

La mujer le dice al conductor que si le puede regresar su celular, a lo que el hombre responde amablemente que si, solo que tiene que recoger un pasaje y dejarlo en su destino, pero que regresará de entre 15 y 20 minutos.

El conductor cumple su promesa y regresa para entregar el celular olvidado a la mujer, esta ño recibe, pero le reclama por haberse tardado un "montón".

"Yo pensé que ya no me lo ibas a regresar, no manches te tardaste un montón", dijo la mujer identificada solo como Guadalupe.

Por su parte, el conductor le recordó que le había mencionado qué iba a recoger a un pasajero.

Pero lejos de comprender, la mujer continúo con los reclamos.

"Es que yo también tengo que ir a trabajar y ya se me hizo tarde, ¿ahora quién me va a recuperar el día?", cuestionó la mujer.

El conductor le dijo que era su responsabilidad revisar que no se le olvidara nada antes de bajar del vehículo, pero la mujer consideró que era responsabilidad del conductor revisar que no se le olvide nada al pasajero.

La tensión aumentó cuando la mujer acusó al conductor de prepotente y de alzarle la voz, mientras el conductor lucía tranquilo en todo momento.

Finalmente, la mujer dijo que no le iba a dar buena calificación y lo iba a "quemar" en redes.

Los usuarios que reaccionaron al video, destaparon la paciencia del conductor y criticaron la actitud de la mujer. Pero huno otras personas que consideraron que el video fue actuado como contenido para redes.

¿Tú qué opinas?

