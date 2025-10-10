Taxista atropella a pareja intencionalmente tras reclamo en CDMX

Un hombre y una mujer que se disponían a ir a trabajar, despertaron al taxista para que moviera la unidad porque estaba obstruyendo la entrada.

Un taxista en aparente estado de ebriedad atropelló a dos personas que salieron de su domicilio para ir a trabajar en la Ciudad de México.

Los hechos se registraron el domingo 5 de octubre en la colonia Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán.

Según información de testigos, un hombre y una mujer que se disponían a ir a trabajar, despertaron al taxista para que moviera la unidad porque estaba obstruyendo la entrada.

Sin embargo, el conductor reaccionó de manera violenta y con amenazas. Testigos aseguran que el hombre presentaba aliento alcohólico, por lo que no se descarta que estuviera bajo los influjos del alcohol.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el taxi se echa de reversa y después choca contra un vehículo particular que se encontraba estacionado, mientras las personas que estaban cerca logran por un momento ponerse a salvo.

Un vecino agarra lo que parece ser un palo y comienza a golpear al conductor; posteriormente, acelera y embiste a un hombre y a una mujer que habían corrido para ponerse a salvo.

Tras los hechos, el conductor salió del vehículo e intentó darse a la fuga brincando por encima de otros vehículos estacionados, pero fue capturado por los vecinos, quienes lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

La Policía Auxiliar detuvo al hombre y lo presentó ante el Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital con heridas de gravedad en donde su estado de salud es reportado como reservado. Los familiares exigen que se haga justicia.