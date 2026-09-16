Tailandia elimina visa libre para viajeros mexicanos

Todos los visitantes extranjeros deberán completar la Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia (TDAC) dentro de los tres días anteriores a su arribo

Tailandia modificó sus reglas migratorias y eliminó la exención de visa para ciudadanos de México, Colombia, Cuba y otros 18 países, por lo que sus viajeros deberán obtener una autorización antes de ingresar al territorio tailandés.

Las nuevas disposiciones entraron en vigor el 15 de septiembre de 2026 y sustituyeron el esquema implementado en 2024, que permitía a viajeros de 93 países permanecer hasta 60 días sin tramitar una visa.

Mexicanos deberán solicitar visa antes de viajar

Los ciudadanos mexicanos con pasaporte ordinario ya no podrán ingresar a Tailandia mediante una exención migratoria. A partir del cambio, deberán tramitar la visa correspondiente, incluso cuando el motivo del viaje sea turístico.

Para unas vacaciones convencionales, la principal alternativa será la visa turística de entrada única, que generalmente permite permanecer en el país durante un máximo de 60 días. Una vez dentro de Tailandia, será posible solicitar una extensión adicional de hasta 30 días ante las oficinas migratorias.

La solicitud puede presentarse en línea mediante el sistema Thai e-Visa. El procesamiento tarda aproximadamente entre cinco y 10 días hábiles después de entregar correctamente los documentos, aunque se recomienda comenzar el procedimiento por lo menos un mes antes de la fecha prevista de viaje.

Los solicitantes deberán acreditar que se encuentran físicamente en el país desde el cual realizan el trámite y permanecer allí mientras las autoridades revisan su expediente.

Un total de 21 nacionalidades pierden el beneficio

La obligación de obtener una visa también alcanzará a los ciudadanos de Albania, Andorra, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Kosovo, Marruecos, Mónaco, Panamá, Papúa Nueva Guinea, República Dominicana, San Marino, Sri Lanka, Tonga, Trinidad y Tobago, Uruguay y Uzbekistán.

Algunos países que dejaron el programa general conservaron facilidades migratorias mediante acuerdos bilaterales independientes. Sin embargo, México, Colombia y Cuba no cuentan con una exención alternativa, por lo que sus ciudadanos deberán completar el trámite antes de viajar.

Otros países conservarán estancias sin visa por 30 días

La reforma no elimina la entrada libre de visa para todas las nacionalidades que formaban parte del esquema anterior. Alrededor de 60 países y territorios conservarán este beneficio para viajes turísticos, aunque el periodo autorizado se reducirá de 60 a 30 días.

En este grupo se encuentran España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, India y Australia, cuyos ciudadanos podrán continuar ingresando sin realizar un trámite previo para visitas turísticas cortas.

De esta forma, la nueva política establece dos escenarios: algunas nacionalidades mantienen la exención con una estancia menor, mientras que otras, entre ellas la mexicana, quedan fuera del programa y deberán presentar una visa desde su llegada.

Documentos que podrían solicitar a los viajeros

Además de la visa, quienes ingresen a Tailandia deberán contar con un pasaporte que tenga una vigencia mínima de seis meses. Las autoridades migratorias también podrán solicitar reservaciones de hospedaje, boleto de regreso o continuación del viaje y comprobantes de solvencia económica.

Todos los visitantes extranjeros deberán completar la Tarjeta Digital de Llegada a Tailandia (TDAC) dentro de los tres días anteriores a su arribo. Este formulario es obligatorio aun cuando el viajero ya disponga de una visa.

Las personas que ingresaron antes del 15 de septiembre podrán permanecer hasta la fecha indicada en el sello colocado en su pasaporte, por lo que la modificación no reduce los días que ya les fueron concedidos.

El Gobierno tailandés explicó que las nuevas reglas buscan evitar el uso indebido de los permisos turísticos, fortalecer la seguridad, aplicar criterios de reciprocidad entre países y simplificar los diferentes esquemas de entrada.