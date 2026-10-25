Taddei respalda investigación de ASF por irregularidades en INE

La consejera presidenta aseguró que el instituto entregará información requerida y defendió que las posibles responsabilidades se determinen conforme a la ley

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, respaldó la investigación de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en el organismo y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Mediante un posicionamiento institucional, la funcionaria señaló que las indagatorias son congruentes con la solicitud que ella misma realizó para auditar los procesos de licitación del instituto. También confirmó que los antecedentes ya fueron enviados al Órgano Interno de Control.

Taddei indicó que el organismo electoral proporcionará a la ASF y al Órgano Interno de Control la información que requieran para revisar los procedimientos señalados.

La presidenta del INE sostuvo que está a favor de investigar a fondo las posibles irregularidades, siempre que las revisiones se realicen conforme al marco jurídico y respeten el debido proceso.

#BoletínINE 📄 | La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y reafirma su compromiso con el Estado de Derecho. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/le7DJlWcEc https://t.co/LzsMDccjgG — @INEMexico (@INEMexico) October 24, 2026 Explicó que cada expediente debe analizarse de manera individual, considerando su contexto y las pruebas documentales disponibles. Añadió que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer si existen responsabilidades. En ese sentido, enfatizó que ningún procedimiento de contratación, persona servidora pública o proveedor está por encima de la ley. Taddei defiende su actuación al frente del instituto En su pronunciamiento, la consejera presidenta afirmó que se ha conducido con probidad y dentro de las atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes. También señaló que, como parte de las medidas adoptadas con anterioridad y en ejercicio de sus facultades, se realizaron oportunamente cambios en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del INE. Por respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, adelantó que evitará emitir comentarios sobre casos particulares mientras las autoridades llevan a cabo las revisiones correspondientes. Preparan plataforma para consultar contrataciones Como parte de sus acciones en materia de transparencia, la Presidencia del INE anunció que próximamente estará disponible el micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”. De acuerdo con el comunicado, la plataforma permitirá a la ciudadanía consultar información sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos relacionados con las distintas etapas de los procedimientos. La iniciativa, indicó Taddei, busca que la transparencia pueda comprobarse mediante información accesible y documentación que respalde las decisiones administrativas. La presidenta del organismo electoral consideró que la revisión de un órgano constitucional autónomo por parte de otra instancia del Estado refleja el funcionamiento de los contrapesos democráticos. Asimismo, dirigió un mensaje al personal del INE, al que reconoció por su labor en la organización de elecciones y lo llamó a continuar con profesionalismo, serenidad y rigor técnico durante el desarrollo de las investigaciones.