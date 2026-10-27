Sustancia explosiva provoca evacuación en Tecnológico de Veracruz

La directora de Protección Civil señaló que personal especializado atendía la situación y que se esperaba a una empresa encargada de recolectar la sustancia

El hallazgo de una sustancia identificada como ácido pícrico en un laboratorio del Instituto Tecnológico de Veracruz provocó la evacuación preventiva de estudiantes y trabajadores, así como la suspensión de actividades académicas este lunes 26 de octubre.

La directora municipal de Protección Civil, Guadalupe Tapia Hernández, informó que en el laboratorio se encontraron aproximadamente tres kilogramos de la sustancia envasada. Debido al riesgo que puede representar su manejo inadecuado, el personal del plantel solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, el material se encontraba en frascos de apariencia antigua y su procedencia era desconocida para el personal que lo localizó. El laboratorio forma parte de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos del instituto.

Evacuación preventiva sin personas lesionadas

Tras el aviso acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos municipales, quienes coordinaron la salida de alrededor de 5 mil 700 estudiantes y 600 docentes para atender la situación sin exponer a la comunidad escolar.

Cuando se localizó la sustancia, en el laboratorio se encontraban profesores y aproximadamente diez estudiantes. Las autoridades informaron que no hubo una explosión ni se reportaron personas lesionadas.

Tapia Hernández explicó que el ácido pícrico tiene aplicaciones en análisis de laboratorio, pero puede representar un peligro si se manipula de forma inadecuada, particularmente cuando está seco o cristalizado. No se ha precisado públicamente la condición exacta en que fue encontrado el material.

Retiro del material y regreso a clases, pendientes

La directora de Protección Civil señaló que personal especializado atendía la situación y que se esperaba a una empresa encargada de recolectar la sustancia. Indicó que, si el retiro no se realizaba el lunes, la suspensión de actividades podría extenderse al martes.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente que el material haya sido retirado ni cuándo se reanudarán las clases. La comunidad del instituto deberá permanecer atenta a los avisos oficiales sobre el regreso al plantel.

En un caso distinto, la Universidad Veracruzana informó en junio sobre el hallazgo de ácido pícrico almacenado en la Facultad de Biología de Xalapa. Entonces, la institución solicitó apoyo especializado para atender el material localizado durante una revisión de reactivos.