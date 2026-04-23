¿Suspenderán clases durante el Mundial? SEP responde

La propuesta surge ante la expectativa de alta movilidad y concentración de personas durante los encuentros del torneo.

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reveló que el gobierno federal analiza la posibilidad de suspender clases durante los días en que la Selección Mexicana dispute partidos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La propuesta, aún en fase de revisión, surge ante la expectativa de alta movilidad y concentración de personas durante los encuentros del torneo.

“Hay una petición de que no haya clases los días de partido, estamos revisando, analizando y hablando con los maestros para ver qué opinan. Vamos a ver, estamos revisando, no tenemos una conclusión al respecto”, señaló el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Medida sería limitada a fechas clave

De acuerdo con lo expuesto, la eventual suspensión no sería generalizada, sino que aplicaría únicamente en fechas estratégicas, como los partidos del Tri o encuentros programados en las sedes nacionales.

México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, lo que incrementa la presión logística en ciudades clave.

Jalisco se adelanta con clases virtuales

Mientras la SEP continúa con el análisis, el estado de Jalisco ya tomó una decisión: durante ciertos días del Mundial, las clases presenciales se trasladarán a modalidad virtual.

La medida busca facilitar la movilidad y reforzar la seguridad en Guadalajara, una de las sedes del torneo.

Las fechas contempladas en la entidad son:

11 de junio: Inauguración y partido Corea del Sur vs. Chequia

18 de junio: México vs. Corea del Sur

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo

26 de junio: Uruguay vs. España

El calendario del Tri en territorio mexicano

La Selección Mexicana tiene asegurados tres partidos de fase de grupos en el país, lo que podría influir directamente en la decisión educativa.

El debut será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica, en el partido inaugural del torneo, posteriormente, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara.

El tercer compromiso será el 24 de junio contra Chequia, nuevamente en la capital del país.

En caso de avanzar como líder del Grupo A, México se mantendría en la Ciudad de México para disputar la ronda de 32 y los octavos de final.

Si clasifica en segundo lugar, tendría que trasladarse a Los Ángeles, California, para continuar su participación.

Por ahora, la SEP mantiene el diálogo con el magisterio y autoridades locales para evaluar el impacto de una posible suspensión de clases.

La decisión final dependerá de factores como la logística, seguridad, movilidad urbana y la opinión de la comunidad educativa