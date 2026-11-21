La SSP de Veracruz informó que policías repelieron un ataque ligado a una casa de seguridad en Carlos A. Carrillo, con un muerto y dos presos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un civil muerto, dos detenidos y la suspensión de un desfile escolar por el aniversario de la Revolución Mexicana dejó este viernes un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y civiles en Carlos A. Carrillo, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, los asistentes al acto conmemorativo corrieron a resguardarse en instalaciones deportivas tras escuchar varias detonaciones. Aunque la balacera se registró fuera del evento, videos difundidos en redes y medios locales captaron la movilización y el momento en que familias y estudiantes buscaron ponerse a salvo.

Ataque durante diligencias y aseguramiento

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz detalló en un comunicado que policías estatales realizaban labores para recabar información sobre un inmueble presuntamente empleado como casa de seguridad cuando fueron agredidos a tiros por civiles armados.

La dependencia precisó que los agentes repelieron el ataque y pusieron en marcha un operativo en la zona sin que ningún policía resultara lesionado. Tras el intercambio de disparos, un civil perdió la vida y dos más fueron asegurados, además de decomisarse armas de fuego y equipo táctico.

Contexto de violencia y operativos en Veracruz

El hecho ocurrió en un estado que figura entre las ocho entidades que concentraron la mitad de los homicidios en México durante 2026, según datos del Gobierno federal, en medio de delitos como extorsión, robo de combustible, secuestro y narcotráfico.

En semanas recientes, las autoridades federales reportaron 163 detenidos en el marco del refuerzo de seguridad en Coatzacoalcos —103 de ellos presuntamente vinculados a grupos criminales—, mientras que en septiembre dos agentes federales murieron en Omealca durante un operativo para rescatar a dos personas secuestradas.