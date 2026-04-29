Suspenden clínica en Oaxaca por aplicar suero vitaminado

Esta clínica, que se localiza en la colonia América Sur, aplicaba “sueros mágicos” por un costo que oscilaba entre los $700 y $1,200 pesos

La Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios de Oaxaca cerró una clínica privada que suministraba sueros vitaminados por vía intravenosa, después de que por lo menos cinco pacientes sufrieran daños colaterales.

También se decomisaron en el lugar cerca de 200 unidades selladas que contenían este suero. El operativo se realizó luego de una llamada anónima sobre los procedimientos que se realizaban en esta clínica.

De acuerdo con Efrén Emmanuel Jarquín González, titular de la Secretaría de Salud Estatal, los cinco pacientes que presentaron efectos secundarios se encuentran bien de salud.

Así operaba la clínica

Según el titular de Salud, esta clínica que se localiza en la colonia América Sur aplicaba “sueros mágicos” por un costo que oscilaba entre los $700 y $1,200 pesos. También se señaló que la obtención de estos sueros se concertaba a través de las redes sociales.

Frente a estas actividades en la clínica, la Secretaría de Salud estatal emitió una alerta sanitaria en Oaxaca y pidió denunciar los centros y clínicas privadas donde se aplican estos sueros vitaminados, también conocidos como “sueros mágicos”.

Un problema creciente

Los sueros vitaminados están en auge a lo largo y ancho del país, y han llevado a que decenas de clínicas ofrezcan este servicio a las personas, a veces sin la debida atención.

Uno de los casos más sonados sobre el empleo de los sueros vitaminados, se presentó en Sonora, donde fallecieron ocho personas que recibieron suero por vía intravenosa.

Ante este caso tuvo que intervenir la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), que se dio a la tarea de analizar los sueros suministrados a las personas.

De igual manera, también intervino la Fiscalía de Sonora, organismo que obtuvo una orden de aprehensión en contra del médico que supuestamente aplicó estos sueros, sin embargo, el pasado 22 de abril el médico obtuvo una suspensión judicial que, por ahora, impide su aprehensión.

La clínica de Sonora operaba un poco distinto a la de Oaxaca, ya que ahí se aplicaban los sueros dentro del lugar y los pacientes se regresaban a casa ya conectados al suero.