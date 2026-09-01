Suspenden clases en Ojocaliente tras ataque con explosivos

La medida permanecerá vigente en el municipio hasta nuevo aviso como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades locales

El Ayuntamiento de Ojocaliente suspendió el inicio de clases en todos los niveles educativos de la cabecera municipal, luego del ataque con un artefacto explosivo registrado la noche del domingo en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Municipal.

La medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades locales.

La explosión ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en momentos en que el municipio desarrollaba actividades relacionadas con su feria regional.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el artefacto explosivo fue colocado en un vehículo particular estacionado cerca de la comandancia, provocando daños en el inmueble policial, viviendas cercanas y varios vehículos.

Las autoridades estatales informaron que el atentado dejó al menos seis civiles lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. Además, se reportaron afectaciones en 11 vehículos particulares y dos patrullas municipales.

Ante la situación, el presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, decretó la suspensión de las actividades escolares en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y anunció también el cierre temporal de las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias, manteniéndose en operación únicamente las áreas de emergencia y servicios esenciales.

La suspensión de clases coincide con el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en el resto del país. Sin embargo, en Ojocaliente las actividades académicas fueron canceladas con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo mientras continúan las investigaciones y el despliegue de los operativos de seguridad.

Como parte de las medidas extraordinarias, el gobierno municipal también canceló la ceremonia de coronación de la Reina de la Feria Regional 2026.

En un mensaje a la población, el alcalde aseguró que las autoridades trabajan en coordinación con los tres órdenes de gobierno para restablecer la tranquilidad en el municipio y localizar a los responsables del ataque.

Hasta el momento no se ha informado una fecha para la reanudación de clases, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales.