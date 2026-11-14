Suspenden clases en Ocotlán por enfrentamiento armado

El tiroteo ocurrió en Maravillas y Lázaro Cárdenas; el Ayuntamiento pidió a la población resguardarse mientras continuaba el operativo de seguridad

Elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron con civiles armados este jueves 12 de noviembre en el municipio de Ocotlán, Jalisco, en las inmediaciones de las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas.

Tras los hechos, el gobierno municipal pidió a los habitantes permanecer resguardados y evitar trasladarse por el área, además de suspender las actividades presenciales en los planteles educativos que todavía no habían iniciado clases.

Las autoridades informaron que el intercambio de disparos concluyó, aunque el despliegue de fuerzas militares y policiales continuó en el sector, con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Una cámara de vigilancia captó parte del enfrentamiento y mostró el momento en que elementos castrenses buscaron cobertura ante las detonaciones.

En las imágenes se observan dos camionetas negras que circulaban por la zona; una logró retirarse, mientras que la otra fue impactada por un vehículo militar y terminó volcada.

Tras el choque, se registraron disparos y uno de los militares cayó al suelo, aparentemente lesionado, mientras sus compañeros buscaban protegerse.

Hasta el momento, las autoridades no han informado un saldo oficial de personas heridas o fallecidas.

El Ayuntamiento señaló que mantiene coordinación con instancias estatales y federales para atender la situación y pidió a la ciudadanía seguir las indicaciones de seguridad.