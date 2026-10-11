Suspenden actividades no esenciales en cuatro estados por 'Simon'

De acuerdo con los pronósticos de trayectoria, el meteoro tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre en Jalisco

Ante la inminente llegada del huracán "Simon", que ya alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, las autoridades informaron la suspensión de todas las actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

De acuerdo con los pronósticos de trayectoria, el meteoro tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre en territorio jalisciense, específicamente entre los municipios de La Huerta y Tomatlán.

Ante este panorama, se prevé que los vientos comiencen a intensificarse notablemente durante la tarde en las costas de Colima y Jalisco.

Llaman a la prevención

El gobierno reiteró el exhorto a la ciudadanía para permanecer en resguardo en lugares seguros, evitar traslados que no sean indispensables y atender de manera puntual las indicaciones emitidas por los sistemas de Protección Civil de cada entidad.

Avanza el restablecimiento de servicios en Guerrero

Por otro lado, mientras el occidente del país se prepara para el impacto de "Simon", en el estado de Guerrero continúan las labores de recuperación tras las precipitaciones recientes.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, en menos de 12 horas desde el inicio de las lluvias, se ha logrado restablecer el 90.57% del servicio eléctrico, mientras los equipos operativos mantienen la atención prioritaria en las zonas afectadas de Acapulco.