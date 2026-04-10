Suspenden a juez por liberar policías ligados al CJNG

De acuerdo con reportes, la medida fue tomada debido a que el magistrado no habría revisado de forma adecuada el informe policial homologado.

El juez que ordenó la liberación de 11 policías de Ecuandureo, Michoacán, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue suspendido de manera provisional por el Tribunal de Disciplina Judicial del estado. La medida surge tras una revisión interna del caso que cuestiona el proceso mediante el cual se determinó dejar en libertad a los agentes detenidos por autoridades estatales.

La decisión fue informada luego de una sesión ordinaria en la que se analizaron diversos asuntos bajo criterios de legalidad, objetividad y profesionalismo. La suspensión del juzgador entró en vigor el 7 de abril, tras la notificación oficial, en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en su actuación.

¿Por qué suspendieron al juez del caso?

De acuerdo con reportes, la medida fue tomada debido a que el juez no habría revisado de forma adecuada el informe policial homologado, documento clave en el proceso judicial. En dicho informe se detallaba que los policías detenidos portaban armas y vestimenta irregular al momento de su captura.

El Tribunal de Disciplina Judicial de Michoacán consideró necesario iniciar un procedimiento administrativo, lo que derivó en la separación temporal del cargo mientras continúan las investigaciones sobre su actuación.

¿Cómo ocurrió la detención de los policías?

Los hechos se remontan al 24 de febrero, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a 11 policías municipales de Ecuandureo, entre ellos el director de Seguridad Pública.

Las autoridades informaron que los agentes circulaban en dos patrullas, encapuchados y sin insignias oficiales, lo que derivó en una inspección. Durante la revisión, se les encontraron diversas dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

Además, se detectó que ninguno de los detenidos estaba registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que incrementó las sospechas sobre su actuación dentro de la corporación.

Fiscalía apeló la liberación de los agentes

El 28 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó una apelación contra la decisión judicial que permitió la liberación de los 11 policías, al considerar que existían elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

Por su parte, el alcalde de Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay, señaló que desconocía los supuestos nexos de los agentes con el crimen organizado y afirmó que la corporación ya estaba integrada antes del inicio de su administración.