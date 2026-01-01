Suspende Aeropuerto de Ciudad de México aterrizajes por neblina

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó reiteró a través de redes sociales que los despegues continuarán operando con normalidad.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez anunció que canceló sus operaciones ante la presencia de neblina que se registró durante esta mañana en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la cuenta del aeropuerto compartió que por cuestiones de seguridad, los aterrizajes están suspendidos.

#AIBJinforma



Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025

Sin embargo, reiteró que los despegues continuarán operando con normalidad.

Pronostican bancos de niebla en oriente y sureste de México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este miércoles, el ambiente persistirá frío, con heladas por el paso del Frente Frío número 25 en distintas zonas del país.

⚠️ ¡Extrema precauciones! Se prevén bancos de #Niebla durante este día en algunas regiones del país. pic.twitter.com/dLMj9eTZ60 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 31, 2025

Se prevé que en las zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca las temperaturas desciendan hasta los 0° centígrados, mientras que en entidades como Chihuahua y Durango podrían llegar hasta los -10° centígrados.

Ante este pronóstico, las autoridades recomendaron a la población: