Surge el llamado 'Batman de Lagos de Moreno' en Jalisco

En Lagos de Moreno suman cinco casos de hombres amarrados y exhibidos; Fiscalía de Jalisco investiga posibles agresiones y justicia por mano propia

En el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, se han registrado al menos cinco casos en los que hombres presuntamente señalados por robo de motocicletas han sido encontrados amarrados, golpeados y exhibidos en la vía pública, en hechos atribuidos a un vigilante anónimo apodado en redes sociales como el “Batman de Lagos de Moreno”.

Las detenciones o sometimientos comenzaron el 13 de junio, cuando un joven fue localizado atado en la calle con signos de violencia y una cartulina que lo acusaba de robo, además de la palabra “ratero” escrita en su frente.

Asimismo, el 17 de junio se registraron dos casos adicionales de jóvenes de 18 años encontrados atados con cinta gris y con el rostro intervenido de forma simbólica, mientras que otro hombre de 23 años fue exhibido con una leyenda relacionada con el robo de motocicletas.

El 19 de junio ocurrió un quinto caso con características similares, todos con patrones de inmovilización, mensajes acusatorios y presunta evidencia de robos colocada junto a las víctimas.

Investigación de la Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya abrió carpetas de investigación por estos hechos, al considerar que, independientemente de las acusaciones, las personas localizadas deben ser tratadas como víctimas de agresiones.

Las autoridades señalaron que los hombres fueron encontrados policontundidos, atados de pies y manos con cinta canela o gris, y posteriormente trasladados a servicios médicos para su atención.

En varios casos también se localizaron motocicletas presuntamente robadas junto a los individuos, así como cartulinas con mensajes de advertencia y acusaciones de delitos.

Debate social por justicia por mano propia

Los hechos han generado una fuerte división entre habitantes del municipio.Mientras algunos consideran estas acciones como una respuesta ante la inseguridad, otros advierten sobre los riesgos de la justicia por propia mano y la posibilidad de que se cometan errores graves.

La identidad del llamado “Batman de Lagos de Moreno” sigue sin ser confirmada por las autoridades, que investigan si se trata de una sola persona o de un grupo de vigilantes que actúa de forma coordinada.

El fenómeno ha escalado en redes sociales, donde los casos se han difundido ampliamente y han reabierto el debate sobre los límites legales de la defensa ciudadana y la ausencia de justicia efectiva en algunos contextos de inseguridad.