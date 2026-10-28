Supervisan condiciones de tropas y operaciones en Mazatlán

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que las visitas se realizarán en días distintos para ampliar la supervisión en territorio

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, supervisó este martes 27 de octubre las condiciones de las tropas y el despliegue operativo de las fuerzas federales en Mazatlán, Sinaloa, al iniciar una semana de visitas del Gabinete de Seguridad para revisar las operaciones y las necesidades de las corporaciones en la entidad.

Durante su visita a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar, con sede en el puerto, el general verificó las condiciones en que el personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional cumple sus misiones.

Trevilla evalúa operaciones con mandos militares

De acuerdo con la información difundida por Defensa, el secretario sostuvo reuniones de trabajo con mandos territoriales con jurisdicción en Sinaloa para evaluar las acciones de seguridad y dar seguimiento al despliegue de las fuerzas federales.

La supervisión incluyó tanto la situación del personal como la organización de las operaciones.

El día de hoy, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @Defensamx1 realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares. El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 28, 2026 Gabinete de Seguridad realizará visitas en distintos días El recorrido forma parte de una agenda coordinada que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, desarrollarán durante esta semana los titulares de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que las visitas se realizarán en días distintos para ampliar la supervisión en territorio y dar seguimiento a las responsabilidades de cada dependencia. La agenda conjunta contempla revisar los despliegues y conocer las necesidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán. También incluye evaluar el funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y revisar el terreno previsto para un nuevo centro penitenciario. Estos puntos corresponden al programa de trabajo de las instituciones durante la semana; no se ha informado que todos hayan sido atendidos durante la visita de Trevilla a Mazatlán. Supervisión da seguimiento al refuerzo militar de septiembre Como antecedente, el 15 de septiembre Defensa anunció el envío de 1,600 efectivos a Mazatlán: 1,500 integrantes del Ejército y 100 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, para incorporarse a las labores de seguridad en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La revisión de este martes permite dar seguimiento a las operaciones en la entidad.